В супермаркете Walmart в Луизиане произошла перестрелка

В США вновь открыли стрельбу в людном месте. На этот раз инцидент произошел в супермаркете Walmart в городе Батон-Руж, штат Луизиана.

Как сообщает WBRZ, двое покупателей вступили в перепалку, а затем достали оружие и стали стрелять друг в друга.

В результате в стоящего в очереди 40-летнего мужчину попали две пули. Его доставили в больницу на частном автомобиле.

Подозреваемого задержали, однако полиция разыскивает еще одного участника событий, который скрылся с места происшествия на светлом седане.

На месте перестрелки был найден один пистолет, приводит издание слова представителя правоохранительных органов.

Как известно, за минувшие выходные в США произошло несколько случаев массовых расстрелов. В субботу, 3 августа, вооруженный автоматом преступник открыл огонь по посетителям торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате он застрелил, по уточненным данным, 21 человека и ранил 26, прежде чем сдался полиции. Подозреваемый — 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. До этого он опубликовал в соцсети манифест, в котором сказано, что эта атака является «ответом на латиноамериканское вторжение в Техас».



Затем в ночь на воскресенье в городе Дейтон, штат Огайо, вооруженный злоумышленник открыл стрельбу возле одного из баров. Погибли 9 человек, еще 16 получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

В воскресенье, 4 августа, в 1:20 по местному времени неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям парка Дуглас в Чикаго, находясь в автомобиле Chevrolet Camaro черного цвета. В результате были ранены 7 человек. Все пострадавшие госпитализированы.

В связи с этими случаями президент США Дональд Трамп приказал Министерству юстиции разработать закон, предусматривающий смертную казнь за преступления, совершенные на почве нетерпимости.

