Двое мужчин избили сотрудника службы доставки еды в столичном ТЦ
- 06 августа 2019, 21:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В торговом центре «Калейдоскоп» в Москве был избит сотрудник сервиса доставки еды Delivery.
По свидетельству очевидцев, молодой человек случайно задел одного из мужчин рюкзаком, после чего те, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросились на парня и стали его избивать.
Посетители ТЦ также стали свидетелями хулиганского поведения двух смутьянов, которые били бедолагу головой об стол, сломали стул, а затем скинули с 4-го этажа самокат, который в итоге чуть не попал в женщину с коляской, и намеревались скинуть и самого доставщика еды.
Как сообщает kp.ru, один из очевидцев вызвал охранников, но те проявили полное бездействие.
Утихомирить мужчин удалось только прибывшим на место сотрудникам Росгвардии.
По данным издания, в результате сотрудник Delivery получил травму голову. Также разбили и его телефон.
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