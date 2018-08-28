Двое мужчин избили сотрудника службы доставки еды в столичном ТЦ

В торговом центре «Калейдоскоп» в Москве был избит сотрудник сервиса доставки еды Delivery.

По свидетельству очевидцев, молодой человек случайно задел одного из мужчин рюкзаком, после чего те, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросились на парня и стали его избивать.

Посетители ТЦ также стали свидетелями хулиганского поведения двух смутьянов, которые били бедолагу головой об стол, сломали стул, а затем скинули с 4-го этажа самокат, который в итоге чуть не попал в женщину с коляской, и намеревались скинуть и самого доставщика еды.

Как сообщает kp.ru, один из очевидцев вызвал охранников, но те проявили полное бездействие.

Утихомирить мужчин удалось только прибывшим на место сотрудникам Росгвардии.

По данным издания, в результате сотрудник Delivery получил травму голову. Также разбили и его телефон.