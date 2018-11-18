Названы имена кандидатов на пост премьера Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют близким к президенту Владимиру Зеленскому лицом, назвал двух претендентов на кресло будущего премьер-министра страны.

«В фаворитах гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил Коломойский в интервью РБК.

Также олигарх признался, что наслаждается победой Владимира Зеленского на президентских выборах. «Я кайфую», — сказал он.

Алексей Гончарук недавно был назначен замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам. По образованию Гончарук юрист, в 2014 году он баллотировался в народные депутаты от партии «Сила людей», которая тогда набрала лишь 0,1% голосов избирателей. Впоследствии Гончарук был внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. В команду Зеленского Гончарук попал по знакомству с нынешним главой офиса президента Украины Андрея Богдана.



Гендиректор инвесткомпании AYA Capital Юрий Витренко украинской общественности известен как исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» и сын Натальи Витренко — лидера Прогрессивной социалистической партии Украины и сторонницы социализма, советской власти, а также союза Украины с Россией и Белоруссией. При этом сам Юрий Витренко публично в поддержку подобных взглядов не высказывался и до последнего времени предпочитал публичной политике бизнес.



Ранее помимо Витренко и Гончарука украинские СМИ в числе претендентов на должность главы правительства называли заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и нового секретаря СНБО Александра Данилюка.