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Пьяный водитель в Череповце попытался съесть права

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© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

В Череповце при проверке документов сотрудниками ГИБДД нетрезвый водитель попытался съесть пластиковое водительское удостоверение.

Не сумев это сделать, он спрятал права в нижнем белье.

Как сообщается на сайте УМВД РФ по Вологодской области, заподозрив водителя автомобиля Mazda в употреблении спиртных напитков, инспекторы ГИБДД остановили машину и потребовали предъявить документы.

Водитель их предоставил, но в момент проверки неожиданно попросил вернуть ему права, а затем выхватил их из рук полицейского.

«Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 года рождения сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье», — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия мужчины были зафиксированы с участием понятых. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

В итоге на него был составлен составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а машину эвакуировали на штрафную стоянку.

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