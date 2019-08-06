найти ×
   
  • USD +0.15
    65.20
  • EUR +0.70
    73.07
СохранитьСохранено0
×

102504

В Тюмени ветерана войны похоронили в мешке из-за отказа морга мыть тело

Small f1a6d446e0
© flickr.com

© flickr.com

Появившаяся в СМИ информация о ненадлежащем погребении в Тюмени труженицы тыла послужила поводом для организации доследственной проверки.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, согласно публикациям в СМИ, 91-летняя женщина проживала в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда.

Когда же она умерла, ее положили в гроб в черном мешке, так как в морге отказались бесплатно мыть и одевать покойницу, говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента соцразвития области пояснили РИА Новости, что организацией похорон труженицы тыла занимались специализированные службы, которые были вызваны сотрудниками пансионата. В настоящее время департамент проводит служебное расследование, чтобы дать оценку действиям руководства дома-интерната.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Королеве ритуальщики выдали семье умершей бабушки другое тело и отказались его менять.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
25063599читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
251644121читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6296837читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

613725646читать позжечитаю позже