В Тюмени ветерана войны похоронили в мешке из-за отказа морга мыть тело

Появившаяся в СМИ информация о ненадлежащем погребении в Тюмени труженицы тыла послужила поводом для организации доследственной проверки.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, согласно публикациям в СМИ, 91-летняя женщина проживала в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда.

Когда же она умерла, ее положили в гроб в черном мешке, так как в морге отказались бесплатно мыть и одевать покойницу, говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента соцразвития области пояснили РИА Новости, что организацией похорон труженицы тыла занимались специализированные службы, которые были вызваны сотрудниками пансионата. В настоящее время департамент проводит служебное расследование, чтобы дать оценку действиям руководства дома-интерната.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Королеве ритуальщики выдали семье умершей бабушки другое тело и отказались его менять.