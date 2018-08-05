СМИ: актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира метро в Москве

Известный по сериалу «Кухня» актер Джан Бадмаев напал с ножом на мужчину на станции метро «Театральная».

Актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно РЕН ТВ, 5 августа Бадмаев отпраздновал свой день рождения и нетрезвый отправился домой. В метро он напал на мужчину, угрожая ему ножом, и повредил незнакомцу кожаную куртку.

В результате сотрудники безопасности метрополитена задержали актера и доставили его в отделение полиции, где на него был составлен протокол о хулиганстве.

По данным телеканала, протрезвевший артист принес свои извинения за совершенный поступок.