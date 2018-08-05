СМИ: актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира метро в Москве
- 06 августа 2019, 16:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Известный по сериалу «Кухня» актер Джан Бадмаев напал с ножом на мужчину на станции метро «Театральная».
Актер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно РЕН ТВ, 5 августа Бадмаев отпраздновал свой день рождения и нетрезвый отправился домой. В метро он напал на мужчину, угрожая ему ножом, и повредил незнакомцу кожаную куртку.
В результате сотрудники безопасности метрополитена задержали актера и доставили его в отделение полиции, где на него был составлен протокол о хулиганстве.
По данным телеканала, протрезвевший артист принес свои извинения за совершенный поступок.
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