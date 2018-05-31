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Капитан футбольного клуба лишился работы из-за друзей-нацистов

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© imago images / Picture Point

© imago images / Picture Point

Капитан немецкого футбольного клуба Chemnitzer Даниэль Фран остался без работы после того, как привел на матч ультраправых фанатов, сообщает спортивный портал Spox.

Клуб третьего немецкого дивизиона расторг с ним контракт. Инцидент произошел во время матча Chemnitzer против команды Hallescher.

Будучи травмированным, Фран не принимал участия в игре, но пришел на гостевую трибуну со своими приятелями — лидерами неонацистской группировки Kaotic Chemnitz.

Как отмечает издание, выступающий за клуб с 2016 года Фран в марте отпраздновал гол в футболке с надписью «Поддерживай местных хулиганов», которая была посвящена смерти лидера неонацистской группировки. Тогда футболист отделался штрафом.

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