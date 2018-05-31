Капитан футбольного клуба лишился работы из-за друзей-нацистов
- 06 августа 2019, 14:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Капитан немецкого футбольного клуба Chemnitzer Даниэль Фран остался без работы после того, как привел на матч ультраправых фанатов, сообщает спортивный портал Spox.
Клуб третьего немецкого дивизиона расторг с ним контракт. Инцидент произошел во время матча Chemnitzer против команды Hallescher.
Будучи травмированным, Фран не принимал участия в игре, но пришел на гостевую трибуну со своими приятелями — лидерами неонацистской группировки Kaotic Chemnitz.
Как отмечает издание, выступающий за клуб с 2016 года Фран в марте отпраздновал гол в футболке с надписью «Поддерживай местных хулиганов», которая была посвящена смерти лидера неонацистской группировки. Тогда футболист отделался штрафом.
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