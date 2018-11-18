В Сети отреагировали на сотни найденных на помойке писем под Москвой
- 06 августа 2019, 13:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сотни писем и бандеролей обнаружил на помойке житель Одинцовского района Подмосковья, когда выносил туда мусор.
Видео с неожиданной находкой он опубликовал в соцсети с весьма категоричным пояснением: «Вот так у нас работает «Почта России».
Пока неизвестно, как именно вся эта корреспонденция оказалась среди отходов.
Пользователи высказали самые разные предположения, от шутливо-ироничных до откровенно возмущенных.
В связи с опубликованным видео «Почта России» начала расследование ситуации, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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