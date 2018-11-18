В Сети отреагировали на сотни найденных на помойке писем под Москвой

Сотни писем и бандеролей обнаружил на помойке житель Одинцовского района Подмосковья, когда выносил туда мусор.

Видео с неожиданной находкой он опубликовал в соцсети с весьма категоричным пояснением: «Вот так у нас работает «Почта России».

Пока неизвестно, как именно вся эта корреспонденция оказалась среди отходов.



Пользователи высказали самые разные предположения, от шутливо-ироничных до откровенно возмущенных.

В связи с опубликованным видео «Почта России» начала расследование ситуации, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

