Зачем японцы создали носимый робохвост

Японские изобретатели из Университета Кейо представили свое новое изобретение — носимый человеческий анимированный хвост, чем-то напоминающий хвост динозавра или крокодила. Ученые считают, что такое устройство поможет улучшить баланс и ловкость человека.

Искусственный хвост получил название Arque, и разработчики предлагают использовать его рабочим или грузчикам, чтобы не надрывать спины во время тяжелых работ.

Конечно, трудно представить, что на стройке все будут ходить с такими хвостами, но японцы уверены, что за этой технологией будущее.

На создание Arque нас вдохновили обезьяны, использующие хвост не только как дополнительную конечность для захвата, но и для балансировки при прыжках, — рассказали ученые.

Искусственный робохвост поможет человеку улучшить свои способности — ловкость, устойчивость и баланс при потере равновесия.

Хвост сделан из взаимосвязанных пластиковых позвонков, а его дизайн скопирован с нижнего придатка на теле морского конька. В зависимости от веса и роста человека ему подбирается комфортный в носке хвост.



Несмотря на массивность устройства, оно не требует особых физических усилий при ношении. Конструкция хвоста приводится в движение воздушным компрессором, который работает от батареи. В будущем исследователи намерены оборудовать его искусственными мышцами.

Хвост сделан на замену экзоскелетам, которые, несмотря на облегчение работы, не очень удобны в использовании. Робохвост можно быстро как надеть, так и снять.