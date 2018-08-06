Бельгийский велогонщик погиб в результате аварии на многодневке в Польше

В результате аварии, произошедшей на третьем этапе многодневки «Тур Польши», погиб 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт.

Об этом сообщается на странице команды спортсмена Lotto Soudal в Twitter.

«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг», — говорится в сообщении.

В предыдущем твите появилась информация о том, что Ламбрехт разбился во время гонки и был доставлен в больницу.

По данным РИА Новости, бельгиец врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км.

Как писал ранее «Ридус», готовясь установить новый мировой рекорд скорости, французский велогонщик Франсуа Жисси не справился с управлением и разбился насмерть. Он вылетел с трассы на скорости около 300 километров в час.