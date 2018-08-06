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Бельгийский велогонщик погиб в результате аварии на многодневке в Польше

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© Twitter.com

© Twitter.com

В результате аварии, произошедшей на третьем этапе многодневки «Тур Польши», погиб 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт.

Об этом сообщается на странице команды спортсмена Lotto Soudal в Twitter.

«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг», — говорится в сообщении.

В предыдущем твите появилась информация о том, что Ламбрехт разбился во время гонки и был доставлен в больницу.

По данным РИА Новости, бельгиец врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км.

Как писал ранее «Ридус», готовясь установить новый мировой рекорд скорости, французский велогонщик Франсуа Жисси не справился с управлением и разбился насмерть. Он вылетел с трассы на скорости около 300 километров в час.

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Запуск двух неопознанных снарядов произведен в КНДР

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© Википедия

© Википедия

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Оба стартовали с берега Японского моря, сообщило агентство новостей Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Подробной информацией о запуске с восточного побережья КНДР комитет в настоящее время не располагает, сказано в сообщении.

При этом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что отслеживает ситуацию и поддерживает боеготовность.

КНДР возобновила испытания ракет 25 июля. Ранее они были остановлены в связи с попыткой достичь договоренностей по ряду вопросов военной политики с Соединенными Штатами. Переговоры между лидерами двух стран не завершились каким-либо значительным результатом.

В прошлый раз о ракетном запуске с территории КНДР сообщалось 1 августа.

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