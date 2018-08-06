Бельгийский велогонщик погиб в результате аварии на многодневке в Польше
- 05 августа 2019, 20:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате аварии, произошедшей на третьем этапе многодневки «Тур Польши», погиб 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт.
Об этом сообщается на странице команды спортсмена Lotto Soudal в Twitter.
«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг», — говорится в сообщении.
В предыдущем твите появилась информация о том, что Ламбрехт разбился во время гонки и был доставлен в больницу.
По данным РИА Новости, бельгиец врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км.
Как писал ранее «Ридус», готовясь установить новый мировой рекорд скорости, французский велогонщик Франсуа Жисси не справился с управлением и разбился насмерть. Он вылетел с трассы на скорости около 300 километров в час.
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