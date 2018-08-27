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Приставы сняли российского пилота с заграничного рейса из-за долгов

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© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

В Санкт-Петербурге сняли с заграничного рейса местную жительницу, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом.

Женщину 1993 года рождения не пустили в полет из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.

В отношении летчицы было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 — штрафы ГИБДД за превышение скорости и неправильную парковку на общую сумму более 130 тысяч рублей, сообщается на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Что интересно, штрафы дорожного ведомства приходили любительнице быстрой езды из самых разных регионов страны.

До снятия с рейса женщина никак не реагировала на требования судебных приставов. Однако после того, как ей отказали в выезде из России, пилот сразу же погасила всю задолженность, а также набежавшие пени.

Как сообщал «Ридус», в июле нынешнего года число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, достигло 3,429 млн человек. Это 3% взрослого населения страны.

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