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Кем был загадочный английский вампир из XVIII века

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  • 05 августа 2019, 13:14
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда американских археологов провела исследование одного из самых загадочных скелетов Новой Англии XVIII века. Главная особенность останков в том, что у умершего были необычной формы зубы, напоминавшие клыки вампиров.

Анализ захоронения указывает на то, что человека после погребения еще раз перезахоронили, сложив все кости у грудной клетки, намекая на то, что при жизни он был вампиром.

Несмотря на то, что скелет обнаружили еще в конце прошлого столетия, подробно изучить его удалось лишь недавно.

С помощью ДНК-анализа скелета и онлайн генеалогических баз данных ученые определили, что останки принадлежат мужчине по имени Джон Барбер. При жизни он был бедным фермером, и в возрасте 55 лет умер от туберкулеза.

«Вампир» также страдал от плохо зажившей сломанной ключицы и коленного сустава, о чем говорит состояние костей мужчины. Как предполагают ученые, Барбер внезапно заразился туберкулезом и умер в мучениях. Болезнь протекала не долго, но очень болезненно, оставив сильные повреждения на ребрах.

В конце 1700-х в Новой Англии разразилась эпидемия туберкулеза. Заразившиеся становились отдаленно похожими на мифических вампиров, что и стало почвой для разного рода суеверий.

Дело в том, что при туберкулезе люди сильно бледнели, казались истощенными и слабыми. У зараженных часто появлялись пятна крови в уголках рта от кашля, и их десны отступали, визуально делая зубы более длинными.

Если при жизни родственники или соседи подозревали человека в вампиризме, то после погребения трупы часто откапывали, чтобы искать следы жизни. Тогда еще не было известно, что растущие ногти, волосы, вздутие живота и следы жидкости около рта — это нормальные явления для первой стадии разложения трупа.

Но испуганные люди истолковывали их как доказательство того, что человек был вампиром.

Чтобы «вампир» не воскрес, его останки эксгумировали, а бедренные кости расположили крест-накрест на груди.

Это была отчаянная попытка удержать нечисть на том свете, заключили археологи.
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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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