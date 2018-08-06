Кем был загадочный английский вампир из XVIII века
- 05 августа 2019, 13:14
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда американских археологов провела исследование одного из самых загадочных скелетов Новой Англии XVIII века. Главная особенность останков в том, что у умершего были необычной формы зубы, напоминавшие клыки вампиров.
Анализ захоронения указывает на то, что человека после погребения еще раз перезахоронили, сложив все кости у грудной клетки, намекая на то, что при жизни он был вампиром.
Несмотря на то, что скелет обнаружили еще в конце прошлого столетия, подробно изучить его удалось лишь недавно.
С помощью ДНК-анализа скелета и онлайн генеалогических баз данных ученые определили, что останки принадлежат мужчине по имени Джон Барбер. При жизни он был бедным фермером, и в возрасте 55 лет умер от туберкулеза.
«Вампир» также страдал от плохо зажившей сломанной ключицы и коленного сустава, о чем говорит состояние костей мужчины. Как предполагают ученые, Барбер внезапно заразился туберкулезом и умер в мучениях. Болезнь протекала не долго, но очень болезненно, оставив сильные повреждения на ребрах.
В конце 1700-х в Новой Англии разразилась эпидемия туберкулеза. Заразившиеся становились отдаленно похожими на мифических вампиров, что и стало почвой для разного рода суеверий.
Дело в том, что при туберкулезе люди сильно бледнели, казались истощенными и слабыми. У зараженных часто появлялись пятна крови в уголках рта от кашля, и их десны отступали, визуально делая зубы более длинными.
Если при жизни родственники или соседи подозревали человека в вампиризме, то после погребения трупы часто откапывали, чтобы искать следы жизни. Тогда еще не было известно, что растущие ногти, волосы, вздутие живота и следы жидкости около рта — это нормальные явления для первой стадии разложения трупа.
Но испуганные люди истолковывали их как доказательство того, что человек был вампиром.
Чтобы «вампир» не воскрес, его останки эксгумировали, а бедренные кости расположили крест-накрест на груди.
Это была отчаянная попытка удержать нечисть на том свете, — заключили археологи.
Войти через социальные сети: