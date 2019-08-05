Клещи оказались переносчиками еще одной опасной заразы

Давно не секрет, что многие клещи являются переносчиками опасных для человека заболеваний. Укус насекомого может привести к энцефалиту, боррелиозу, бабезиозу, а также еще к одному редкому заболеванию.

Это так называемая лихорадка Крым-Конго, вызванная вирусом Повассан. Заражение этой инфекцией происходит крайне редко, но медики предупреждают, что за последние пять лет инфицированных клещей стало в разы больше.

Все заболевания, передающиеся через укус клеща, могут привести к инвалидности или летальном исходу.

Согласно статистике американских ученых, с 2010 года в США от лихорадки Крым-Конго умерло не более 21 человека, но количество случаев заражения с каждым годом растет. Переносчиками лихорадки считаются черноногие клещи (Ixodes scapularis), которые обитают не только в США, но и в центральных регионах России.

Они заражаются вирусом у белохвостых оленей и могут передать заразу человеку. Из-за глобального потепления численность клещей возросла.

В этом году было зафиксировано два летальных исхода от лихорадки в США и Ирландии.

Сначала человек не чувствует какие-то последствия укуса, так как инкубационный период длится около недели. Дальше заболевание проходит тяжело и сопровождается слабостью, лихорадкой, сильной головной болью и тошнотой. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, человек может умереть, — рассказали медики.

Но лечение не гарантирует полное выздоровление. Очень часто вирус доходит до мозга и становится причиной его воспаления. Человек может стать инвалидом и страдать нарушением памяти и речи.

Чтобы не подцепить клеща, специалисты советуют надевать длинные штаны и заправлять их в сапоги, после прогулки тщательно осматривать вещи и тело.

Такие меры предосторожности смогут защитить от укуса клеща и других насекомых.

