найти ×
   
  • USD +0.41
    65.05
  • EUR +0.67
    72.37
СохранитьСохранено0
×

306819

Клещи оказались переносчиками еще одной опасной заразы

Small 8c0837760a
  • 05 августа 2019, 11:55
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Давно не секрет, что многие клещи являются переносчиками опасных для человека заболеваний. Укус насекомого может привести к энцефалиту, боррелиозу, бабезиозу, а также еще к одному редкому заболеванию.

Это так называемая лихорадка Крым-Конго, вызванная вирусом Повассан. Заражение этой инфекцией происходит крайне редко, но медики предупреждают, что за последние пять лет инфицированных клещей стало в разы больше.

Все заболевания, передающиеся через укус клеща, могут привести к инвалидности или летальном исходу.

Согласно статистике американских ученых, с 2010 года в США от лихорадки Крым-Конго умерло не более 21 человека, но количество случаев заражения с каждым годом растет. Переносчиками лихорадки считаются черноногие клещи (Ixodes scapularis), которые обитают не только в США, но и в центральных регионах России.

Они заражаются вирусом у белохвостых оленей и могут передать заразу человеку. Из-за глобального потепления численность клещей возросла.

В этом году было зафиксировано два летальных исхода от лихорадки в США и Ирландии.

Сначала человек не чувствует какие-то последствия укуса, так как инкубационный период длится около недели. Дальше заболевание проходит тяжело и сопровождается слабостью, лихорадкой, сильной головной болью и тошнотой. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, человек может умереть, — рассказали медики.

Но лечение не гарантирует полное выздоровление. Очень часто вирус доходит до мозга и становится причиной его воспаления. Человек может стать инвалидом и страдать нарушением памяти и речи.

Чтобы не подцепить клеща, специалисты советуют надевать длинные штаны и заправлять их в сапоги, после прогулки тщательно осматривать вещи и тело.

Такие меры предосторожности смогут защитить от укуса клеща и других насекомых.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00131

Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

Small f1a6d446e0

По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
17660481читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
1007825читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

18039027читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6296837читать позжечитаю позже