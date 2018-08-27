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В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на отделение «Почты России»

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© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

В Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, когда диспетчер протянула руку к специальной кнопке, ее ударили по голове рукоятью пистолета.

После этого налетчики похитили деньги, «предназначенные на пенсии старикам», уточнил собеседник агентства.

Пострадавшую сотрудницу госпитализировали.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал агентству, что сообщение об инциденте поступило в полицию около 9 часов утра.

Добычей налетчиков стала сумма, которой грабителям хватит, чтобы всего несколько раз сходить в хороший ресторан, — отметил представитель полиции.

В настоящее время, по его словам, в почтовом отделении работает оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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