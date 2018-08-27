В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на отделение «Почты России»

В Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, когда диспетчер протянула руку к специальной кнопке, ее ударили по голове рукоятью пистолета.

После этого налетчики похитили деньги, «предназначенные на пенсии старикам», уточнил собеседник агентства.

Пострадавшую сотрудницу госпитализировали.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал агентству, что сообщение об инциденте поступило в полицию около 9 часов утра.

Добычей налетчиков стала сумма, которой грабителям хватит, чтобы всего несколько раз сходить в хороший ресторан, — отметил представитель полиции.

В настоящее время, по его словам, в почтовом отделении работает оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.