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Сестра стрелка в Огайо найдена среди убитых

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© Twitter.com

© Twitter.com

Сестра мужчины, устроившего массовое убийство в городе Дейтоне в штате Огайо, была найдена среди жертв, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя местной полиции.

Меган Беттс, белая женщина, 22 года, — сказал полицейский.

Ранее телеканал CBS сообщил, что полиция штата идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий в соседнем городе Беллбрук.

Как сообщал «Ридус», в США произошло второе за сутки массовое убийство. В городе Дейтон (штат Орегон) в ночь на воскресенье вооруженный злоумышленник открыл стрельбу возле одного из баров. По последним данным, погибли 9 человек, еще 27 получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

Несколькими часами ранее вооруженный автоматом преступник открыл огонь по посетителям ТЦ в городе Эль-Пасо (штат Техас). Он застрелил 20 человек и ранил 26, прежде чем сдался полиции. Подозреваемый — 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус.

Он опубликовал в соцсети манифест, в котором сказано, что эта атака является «ответом на латиноамериканское вторжение в Техас».

Позже стало известно от третьем случае стрельбы по мирным людям за прошедшие сутки в США. Семь человек были ранены в одном из парков Чикаго. По данным полиции, неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям парка Дуглас, находясь в автомобиле Chevrolet Camaro черного цвета.

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