В Камбодже умер военный преступник, один из лидеров «красных кхмеров»
- 04 августа 2019, 19:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Камбодже на 94-м году жизни скончался военный преступник, один из идеологов «красных кхмеров» Нуон Чеа, сообщает BBC News.
В 2018 году по обвинению в геноциде он был приговорен к пожизненному заключению.
Нуон Чеа был вторым человеком в Камбодже после диктатора Пол Пота и известен как «брат номер два» в партийной иерархии «красных кхмеров».
С 1975 по 1979 год в Кампучии, как правящий режим называл Камбоджу, более 2 миллионов человек из 8-миллионного населения страны были уничтожены самыми жестокими способами.
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