В Камбодже умер военный преступник, один из лидеров «красных кхмеров»

В Камбодже на 94-м году жизни скончался военный преступник, один из идеологов «красных кхмеров» Нуон Чеа, сообщает BBC News.

В 2018 году по обвинению в геноциде он был приговорен к пожизненному заключению.

Нуон Чеа был вторым человеком в Камбодже после диктатора Пол Пота и известен как «брат номер два» в партийной иерархии «красных кхмеров».

С 1975 по 1979 год в Кампучии, как правящий режим называл Камбоджу, более 2 миллионов человек из 8-миллионного населения страны были уничтожены самыми жестокими способами.