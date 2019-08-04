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Эксперты: полицейским могут повысить пенсионный возраст

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Повышение предельных сроков пребывания на службе для полицейских, по мнению экспертов, может отразиться на повышении их пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу, 2 августа, закон, повышающий предельный возраст службы сотрудников МВД, напоминает ФАН.

Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, генералам МВД теперь разрешено оставаться на службе до 65 лет (было до 60), полковникам — до 60 лет (было до 55), майорам и подполковникам — до 55 (было до 50). Для всех остальных «планка» предельного срока осталась прежней — 50 лет, сообщает URA.RU.

«Предельный возраст повышают только для сотрудников в звании от майора и выше. Остальным по-прежнему придется каждый год умолять начальников оставить их на службе», — приводит агентство слова председателя координационного совета московского профсоюза полиции Михаил Пашкин

По его мнению, авторы законы посчитали, что сотрудники, дослужившиеся до этих званий, не только опытные профессионалы, но и более лояльны и сговорчивы.

Чтобы получить право на пенсию при увольнении, сейчас сотруднику полиции достаточно прослужить 20 лет. Однако повышающий предельный возраст закон фактически ведет к повышению пенсионного возраста для силовиков, считает подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

По его мнению, в обществе есть запрос на пенсионную реформу в полиции. Иванников отметил в беседе с агентством, что граждане недовольны тем, что для всего населения подняли пенсионный возраст, а для силовиков — нет.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Госдуме приняли в третьем чтении закон об увеличении сроков службы в органах внутренних дел.

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