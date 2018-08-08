Иран задержал иностранный танкер

В Персидском заливе военно-морские силы Иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали танкер, перевозивший, по их данным, контрабандную нефть в одну из арабских стран, сообщает государственная телекомпания «Голос Исламской Республики Иран».

Как заявил генерал КСИР Рамадан Зирахи, танкер перевозил 700 тысяч литров топлива.

Он добавил, что экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан.

Под флагом какой страны шел задержанный танкер, не сообщается.

В 2019 году США, Саудовская Аравия и Бахрейн объявили КСИР террористической организацией.

Как сообщал «Ридус», в июле идущий под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы за «нарушение международных правил». Судно отконвоировали в порт Бандар-Аббас. На борту танкера находились трое российских граждан.