Иран задержал иностранный танкер
- 04 августа 2019, 15:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Персидском заливе военно-морские силы Иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали танкер, перевозивший, по их данным, контрабандную нефть в одну из арабских стран, сообщает государственная телекомпания «Голос Исламской Республики Иран».
Как заявил генерал КСИР Рамадан Зирахи, танкер перевозил 700 тысяч литров топлива.
Он добавил, что экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан.
Под флагом какой страны шел задержанный танкер, не сообщается.
В 2019 году США, Саудовская Аравия и Бахрейн объявили КСИР террористической организацией.
Как сообщал «Ридус», в июле идущий под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы за «нарушение международных правил». Судно отконвоировали в порт Бандар-Аббас. На борту танкера находились трое российских граждан.
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