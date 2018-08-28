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В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек

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© AP/TASS

© AP/TASS

В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв.

В результате погибли более 20 человек, включая офицеров, передает телеканал «Аль-Алям».

По информации агентства САНА, взрыв произошел из-за «технической ошибки», совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения.

В свою очередь телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на данные правозащитников сообщил о более 30 погибших военнослужащих и не исключил диверсии.

Как отмечает ТАСС, авиабаза в провинции в Хомс является одной из крупнейших в Сирии.

Ранее Минобороны РФ выложило на своем канале в YouTube видео ударов по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб.

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