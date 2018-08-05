Росгвардейца госпитализировали из-за полученной травмы на митинге оппозиции

Во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы пострадал боец Росгвардии.

Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Инцидент произошел 3 августа на Пушкинской площади.

«В ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции», — сообщил «Интерфаксу» представитель службы Валерий Грибакин.

Он уточнил, что мужчина травмировал росгвардейца, оказав ему активное сопротивление.

В итоге же подозреваемого задержали и передали полицейским.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Агентство также уточняет, что получивший травму боец спецназа был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки.

Ранее сообщалось, что в акции протеста, по данным полиции, принимали участие всего 1500 человек, из которых 600 были задержаны полицейскими за нарушение общественного порядка.

