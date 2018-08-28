Патрульная машина протаранила такси в Москве

Возле станции «Добрынинская» в Москве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и такси.

Они столкнулись на перекрестке днем 3 августа, сообщает «360».

По словам таксиста, он ехал прямо на зеленый сигнал светофора, когда слева наперерез вылетела патрульная машина и протаранила его автомобиль.

«Пассажира отвезли на скорой. Кто-то говорил, что четыре пострадавших», — рассказал телеканалу водитель такси.

Он утверждает, что не нарушал правила и не превышал скоростной режим. Кроме того, таксист убежден, что не должен был пропускать патрульный автомобиль, поскольку тот ехал без сирены и проблесковых маячков.

«Я себя виновным не считаю», — подытожил он.

В ГИБДД подтвердили телеканалу информацию о столкновении патрульной машины с такси и сообщили о двух пострадавших.