Шведский журналист назвал русофобским сериал «Очень странные дела»

Третий сезон сериала Netflix «Очень странные дела», в котором главными злодеями сделали русских, показался журналисту шведского издания Flamman Эрику Хакингу русофобским.

Он раскритиковал создателей сериала за возвращение к стереотипам.

Хакинг напомнил, что такой подход был популярен у американских кинематографистов вплоть до начала 90-х годов. Советские ученые, военные и боксеры часто противостояли главным героям, выступая ненавистниками свободы и символизируя безликое зло.

По словам автора публикации, после распада СССР русские в американском кино на несколько лет снова стали добрыми, пока США были заинтересованы в переходе России к рыночной экономике.

А вот в третьем сезоне «Очень странных дел» советских граждан вновь показали «полными скотами», считает журналист.

Он подчеркнул, что тем самым создатели сериала намекают, что американцы будут бомбами формировать мировую повестку, прокладывая себе новые торговые пути на «руинах социалистических экспериментов».

Ранее стало известно, какие иностранные сериалы пользуются у россиян наибольшей популярностью.