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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской

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© Сергей Виноградов/ТАСС

© Сергей Виноградов/ТАСС

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова.

В результате пострадали примерно 200 картин, сообщил «Интерфаксу» его сын Лука.

Он уточнил, что картины плавали в воде несколько часов.

«Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей», — рассказал он агентству.

Лука Сафронов добавил, что также пострадали вещи его отца и книги.

По словам сына художника, инцидент произошел минувшей ночью, а затопили мастерскую соседи сверху.

В результате оказалась под угрозой срыва выставка Никаса Сафронова, которая должна была открыться 19 сентября в Москве.

В июне 2017 года Никас Сафронов лишился своего телефона стоимостью 70 тысяч рублей во время прогулки по центру Москвы. Устройство, на котором находилось 12 тысяч уникальных фотографий, вынули из кармана куртки художника.

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