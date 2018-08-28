Каким животным пожар идет на пользу

Ученые рассказали, что несмотря на губительность лестных пожаров, некоторые животные находят в этом свои плюсы. В частности, два вида жуков получают существенный толчок к развитию популяций после масштабного выгорания леса.

Развитие некоторых животных напрямую зависит от пожаров. Один из самых ярких примеров — жуки-златки пожарищ, которые прекрасно себя чувствуют в выгоревших пнях и прикорневой части хвойных деревьев, — рассказали биологи из Зоологического музея МГУ.

Этим насекомым даже не нужно дожидать полного остывания леса, так как они чувствуют дым и тепло, и слетаются на пепелище.

Тлеющая древесина — лучшее место для спаривания этих жуков, пояснили ученые. В обгоревшие пни жуки закладывают личинки, где они быстро созревают и вылупляются.

Но в отличие от этих насекомых, все остальные животные, птицы и насекомые страдают от дыма и огня. Если крупные животные еще могут быстро убежать из мест возгорания, то мелким непросто мигрировать из областей, охваченных пожаром.

Например, пауки, мелкие птицы, грызуны, зайцы, белки зачастую гибнут в огне.