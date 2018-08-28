Каким животным пожар идет на пользу
- 03 августа 2019, 12:39
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ученые рассказали, что несмотря на губительность лестных пожаров, некоторые животные находят в этом свои плюсы. В частности, два вида жуков получают существенный толчок к развитию популяций после масштабного выгорания леса.
Развитие некоторых животных напрямую зависит от пожаров. Один из самых ярких примеров — жуки-златки пожарищ, которые прекрасно себя чувствуют в выгоревших пнях и прикорневой части хвойных деревьев, — рассказали биологи из Зоологического музея МГУ.
Этим насекомым даже не нужно дожидать полного остывания леса, так как они чувствуют дым и тепло, и слетаются на пепелище.
Тлеющая древесина — лучшее место для спаривания этих жуков, пояснили ученые. В обгоревшие пни жуки закладывают личинки, где они быстро созревают и вылупляются.
Но в отличие от этих насекомых, все остальные животные, птицы и насекомые страдают от дыма и огня. Если крупные животные еще могут быстро убежать из мест возгорания, то мелким непросто мигрировать из областей, охваченных пожаром.
Например, пауки, мелкие птицы, грызуны, зайцы, белки зачастую гибнут в огне.
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