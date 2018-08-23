Повар из Таиланда исчез на 43 дня, выпив пива в московском аэропорту
- 02 августа 2019, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Очутившись в московском аэропорту проездом из Будапешта в Таиланд, повар-таец Утхай Ваенбарб зашел в бар выпить пива, поскольку выяснилось, что из-за задержки его рейса по техническим причинам он сможет улететь только через пять дней.
В итоге Ваенбарб так увлекся, что стражам порядка пришлось выводить его не только из бара, но и из аэропорта, сообщает LADBible.
Утром таец не обнаружил при себе паспорта и ничего не мог вспомнить о происходивших накануне событиях.
Через несколько дней родственники Ваенбарба забили тревогу и подали заявление о его пропаже стразу в России, Венгрии и Таиланде. Найти его удалось только спустя 43 дня в Химках.
Чтобы прокормиться, 36-летнему повару пришлось заниматься уборкой мусора, пишет издание.
В настоящее время посольство Таиланда в Москве оформляет необходимые документы, чтобы Ваенбарб смог поскорее вернуться на родину.
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