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Семью Жанны Фриске заставили вернуть неистраченные на лечение деньги

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наследники экс-солистки группы «Блестящие», певицы и актрисы Жанны Фриске полностью рассчитались с благотворительной организацией «Русфонд», которой по решению суда были обязаны вернуть полученные, но неистраченные на ее лечение деньги.

«Второго августа на счет „Русфонда“ поступило 13 653 214 рублей — остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению», — сказано в сообщении на сайте «Русфонда».

Помимо этого, родные певицы компенсировали организации затраты на госпошлины во время судебных разбирательств в размере 60 тысяч рублей. Первую часть долга, почти 8 миллионов рублей, «Русфонд» получил 14 мая 2019 года и уже потратил на больных раком детей.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака 2015 году после продолжительной болезни, после чего ее гражданский муж, телеведущий Дмитрий Шепелев, и родители певицы пережили продолжительный конфликт из-за прав на воспитание ее сына Платона, имущества певицы, а также денег, которые ее фанаты собрали на лечение с помощью «Русфонда». 

Всего на лечение Жанны со зрителей Первого канала собрали более 69,2 миллиона рублей. Из них 11,6 миллиона было перечислено на оплату ее больничных счетов, еще 32,6 миллиона по желанию певицы пошло на лечение онкобольных детей. А вот с остальными 25-ю миллионами случилась некрасивая история.

22 января 2016 года «Русфонд» обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения средств, собранных для лечения Фриске. Организация заявила, что передала в распоряжение семье певицы 25 миллионов рублей, но в итоге, согласно отчету о расходах, на лечение и лекарства из них было потрачено лишь 3,4 миллиона. Семья Жанны с обвинением в присвоении средств не согласилась. В 2017 году Перовский суд Москвы, рассмотрев иск благотворительной организации к семье Фриске, постановил вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей.

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