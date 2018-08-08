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Признанного виновным в смерти пациентки врача из Пензы оставили на свободе

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Врач-эндоскопист пензенской поликлиники был признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

При этом суд решил лишь ограничить его свободу на полтора года и на год лишить права занимать должности, связанные с осуществлением медицинской деятельности.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, следствием и судом было установлено, что 14 февраля 2018 года врач-эндоскопист допустил небрежность при проведении гастроскопии 61-летней жительнице Пензы. После трех попыток введения гастрофиброскопа он повредил пациентке пищевод, от чего она скончалась спустя два месяца в больнице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пожилая женщина умерла в Пензе из-за ошибки врача. Вернувшись домой после процедуры, она сразу же почувствовала себя плохо. В результате ее госпитализировали, позже пенсионерка умерла. По словам ее родных, после повреждения пищевода во время эндоскопии у нее развились осложнения, которые привели к смерти.

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