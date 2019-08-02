В подмосковном Одинцово загорелся склад мебельной фабрики

Пожар вспыхнул на складе мебельной фабрики, расположенном на территории промзоны Второго Завода в Одинцово.

В тушении огня задействованы 6 единиц техники и 23 человека.

«Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, — сообщили в МЧС телеканалу „360“. — По предварительным данным, пострадавших нет».

Уточняется, что загорелся склад, находящийся по адресу: улица Баковская, 9.

Пользователи Сети размещают видео, на которых запечатлены черные клубы дыма.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в 18.25 пожар был локализован. В настоящее время борьбу с огнем ведут 115 человек и 23 единицы техники.