Ушла из жизни певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Александра Стрельченко, сообщается на сайте театра «Русская песня», коллектив которого выразил соболезнования родным и близким певицы.

Стрельченко была выдающейся исполнительницей русских народных песен.



Широко известной она стала после исполнения песен в фильмах «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Калина красная» Василия Шукшина.

«Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил», — говорится в сообщении.

Александра Стрельченко родилась на Украине в 1937 году. В 1964 году она стала солисткой Москонцерта, где возглавляла мастерскую народного творчества. В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

Осенью 2016 года стало известно, что Стрельченко страдает болезнью Паркинсона.

