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Жители Кузбасса пожаловались на червей в питьевой воде

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© pixabay.com

© pixabay.com

После жалоб жителей поселка Карагайлинский Кемеровской области на червей в питьевой воде Росприроднадзор провел проверку и оштрафовал на 800 тысяч рублей муниципальное предприятие города Киселевска «Исток».

Появившиеся в интернете сведения о загрязнении питьевой воды паразитами подтвердились в ходе прокурорской проверки.

В результате были установлены нарушения, допущенные предприятием «Исток», которое оказывает услуги водоснабжения в Карагайлинском.

Также проверка выявила, что администрация Киселевского городского округа не контролировала деятельность муниципального предприятия, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как отмечает РИА Новости, первые жалобы на червей в питьевой воде поступили еще 7 мая, а с 22 мая червей уже стали находить в массовом порядке. В итоге местные жители собрались на городской площади 31 мая, чтобы выразить возмущение качеством воды городским властям. С собой они принесли баночки и стаканы, в которых плавали черви. Замглавы по ЖКХ Киселевска Сергею Шишкину даже пришлось демонстративно выпить принесенную одной из жительниц воду, чтобы доказать, что там не червь, а, предположительно, личинка комара.

После проверки воды Роспотребнадзором власти Киселевска заявили агентству со ссылкой на специалистов ведомства, что жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в питьевой воде не обнаружено.

Ранее сообщалось, что жители Киселевска обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище в его стране. В своем видеообращении они рассказали о сложной экологической обстановке в регионе, произволе угледобывающих предприятий и подземных пожарах. Кроме того, они пожаловались на то, что добыча угля у них происходит открытым способом рядом с жилыми домами, из-за чего в городе зимой у них часто идет черный снег.

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