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Тест: Выберите смешной смайл и узнайте, чего вам не хватает в жизни

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  • 03 августа 2019, 00:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В жизни очень важен баланс — чтобы всё гармонично складывалось во всех сферах. Мы создали для вас ассоциативный тест, который поможет вам понять, чего именно вам не хватает в данный период времени.

Вы согласны с результатом? Расскажите, чего вам сейчас не хватает нам в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и коллегам.

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