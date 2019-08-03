Тест: Выберите смешной смайл и узнайте, чего вам не хватает в жизни
- 03 августа 2019, 00:01
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В жизни очень важен баланс — чтобы всё гармонично складывалось во всех сферах. Мы создали для вас ассоциативный тест, который поможет вам понять, чего именно вам не хватает в данный период времени.
Вы согласны с результатом? Расскажите, чего вам сейчас не хватает нам в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и коллегам.
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