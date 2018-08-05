Героинь комиксов превратили в роковых соблазнительниц
- 02 августа 2019, 17:37
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Российский художник Андрей Тарусов любит рисовать всем известных персонажей в особенном стиле. Мы уже рассказывали, как он превращал героинь советских мультфильмов в сексуальных красоток, а также помещал диснеевских принцесс на обложку журналов Playboy и делал из них персонажей фильмов ужасов, а ещё рисовал футбольных болельщиц в стиле пин-ап.
На этот раз иллюстратор взялся за героинь вселенной Марвел и переодел их в сексуальные наряды, сделав роковыми соблазнительницами. Результаты своего творчества художник публикует в Instagram, где на его страницу подписаны уже более 92 тысяч человек.
1. Чёрная вдова
2. Эмма Фрост
3. Железная женщина
4. Гвенпул
5. Икс-23
6. Оса
7. Капитан Америка
8. Джина Грей
9. Мистик
10. Капитан Марвел
11. Алая ведьма
12. Чёрная пантера
13. Мери Джейн Веном
14. Женщина-халк
15. Женщина-паук
16. Сью Сторм
17. Тор
18. Шельма
19. Чёрная кошка
20. Псайлок
21. Шторм
Ранее «Ридус» рассказывал, как фантазии художников превращали диснеевских принцесс в звёзд журнала Playboy и героинь фильмов ужасов, меняли им профессию и национальность, а также присваивали им пышные формы.
Войти через социальные сети: