Героинь комиксов превратили в роковых соблазнительниц

Российский художник Андрей Тарусов любит рисовать всем известных персонажей в особенном стиле. Мы уже рассказывали, как он превращал героинь советских мультфильмов в сексуальных красоток, а также помещал диснеевских принцесс на обложку журналов Playboy и делал из них персонажей фильмов ужасов, а ещё рисовал футбольных болельщиц в стиле пин-ап.

На этот раз иллюстратор взялся за героинь вселенной Марвел и переодел их в сексуальные наряды, сделав роковыми соблазнительницами. Результаты своего творчества художник публикует в Instagram, где на его страницу подписаны уже более 92 тысяч человек.

1. Чёрная вдова

2. Эмма Фрост

3. Железная женщина

4. Гвенпул

5. Икс-23

6. Оса

7. Капитан Америка

8. Джина Грей

9. Мистик

10. Капитан Марвел

11. Алая ведьма

12. Чёрная пантера

13. Мери Джейн Веном

14. Женщина-халк

15. Женщина-паук

16. Сью Сторм

17. Тор

18. Шельма

19. Чёрная кошка

20. Псайлок

21. Шторм

Ранее «Ридус» рассказывал, как фантазии художников превращали диснеевских принцесс в звёзд журнала Playboy и героинь фильмов ужасов, меняли им профессию и национальность, а также присваивали им пышные формы.

