Грумер добилась доверия злой собаки за минуту
- 02 августа 2019, 16:16
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете стало вирусным видео, в котором пёс породы сиба-ину попал к грумеру — парикмахеру для животных. На кадрах собака стоит на столе, девушка держит зверя за шлейку, а пёс огрызается и пытается укусить её за руку. Однако меньше чем за минуту грумеру удаётся добиться доверия агрессивной собаки. Зрителей восхитил профессионализм девушки.
Ролик стал популярным на портале Reddit и собрал там почти 90 тысяч лайков, 120 тысяч просмотров и 2 тысячи комментариев, в которых зрители восхищаются самообладанием грумера и её умением найти подход даже к таким сложным животным.
Мой парикмахер должен делать то же самое со мной, когда мне нужна стрижка.
Эта девушка невероятна!
Я собачник, но я бы надел намордник.
Представляете, каково борцам с крокодилами.
Я смотрю это видео, когда жена вычёсывает нашего сиба-ину, а он кричит, как тонущий ребенок.
Дайте этому человеку прибавку! Так много ужасных историй о грумерах, нам нужно больше хороших.
Храбрая женщина. Наша кошка укусила своего врача недавно, и я думаю, что каждый ветеринар должен иметь такие навыки, чтобы избежать укусов их пациентов. Это может быть очень серьёзно. К счастью, у нас всё обошлось. А мой сын сделал это фото, чтобы подбодрить нас всех.
А вы водите своего питомца к грумеру?
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