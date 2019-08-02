Какой вид спорта самый эффективный для похудения

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какой вид спорта лучше всего способствует похудению.

В ходе своей работы ученые проанализировали медкарты 18 000 человек на Тайване в возрасте от 30 до 70 лет. Помимо стандартных показателей здоровья специалисты учитывали генетическую предрасположенность людей к полноте.

Среди всех испытуемых ученые выбрали тех, у кого обнаружились гены, способствующие быстрому набору веса. Затем у этих участников измерили окружность талии и узнали индекс массы тела (ИМТ), чтобы выяснить, как сильно данные гены влияют на вес.

У участников также поинтересовались, как часто они занимаются физическими упражнениями. Как и предполагалось, ИМТ был меньше у тех, кто регулярно занимался спортом, даже имея генетическую предрасположенность к полноте.

Тогда мы решили выяснить, какой вид спорта способствует похудению. Самым эффективным занятием оказался бег трусцой, — рассказали авторы исследования.

Также среди лидеров упражнений значились танцы, йога, ходьба и альпинизм. У испытуемых, занимающихся хотя бы раз в неделю одним из занятий, был более низкий ИМТ и процент жира в организме. Такой эффект наблюдался даже у тех, у кого нашли гены, связанные с полнотой.

Хотя наследственные факторы имеют решающее значение в вопросе ожирения, выполнение различных видов упражнений может изменить ситуацию в лучшую сторону, считают специалисты.



Примечательно, что некоторые другие виды упражнений не смогли помешать генетическому риску ожирения. К ним относились езда на велосипеде, упражнения на растяжку и плавание.