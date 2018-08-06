Роскачество посоветовало заклеить камеру и микрофон на гаджетах

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества порекомендовали россиянам заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках и планшетах на время, когда они не используются, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет „полезную нагрузку“, заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — цитирует ТАСС руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана.



По словам Фишмана, так работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp.



На смартфоне обезопасить себя сложнее, но можно отключить установленным приложениям доступ к записывающим устройствам и регулярно обновлять антивирус. Однако эксперты отмечают, что гаджеты могут шпионить за своими владельцами даже при отключенном доступе к камере или микрофону.



«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил „цифровой гигиены“», — заявил журналистам заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.



Ранее эксперты по кибербезопасности нашли уязвимости в смартфонах, работающих под управлением операционных систем Andriod и iOS, которые превращали гаджеты в устройства для шпионажа за пользователями. Из-за ошибок, допущенных производителями при разработке и прошивке более десятка популярных смартфонов Andriod, злоумышленники получили возможность использовать камеры и микрофоны устройств втайне от их владельцев, а также скачивать данные телефонной книги и незаметно устанавливать необходимые приложения.

У Apple дела обстоят не лучше: в начале года был обнаружен баг в приложении FaceTime, который позволял шпионить за владельцами iPhone. Баг срабатывал в режиме групповых звонков: приложение вело запись с микрофонов до того, как абонент на той стороне ответит на вызов. В некоторых условиях он срабатывал даже после сброса звонка, а также работала запись с камеры. Еще раньше Apple угодила в скандал с прослушкой через AirPods.

Следят за пользователями не только киберпреступники, но и вполне легальные организации. Совсем недавно корпорация «Яндекс» нашла способ определения рода занятости и дохода своих пользователей для таргетирования рекламы. Согласно описанию технологии, «Яндекс» будет собирать информацию с сенсоров мобильных устройств — GPS-модулей, камер и микрофонов, а также учитывать, какими приложениями пользуется владелец устройства. В патенте описаны примеры того, как технология определяет специальность пользователя. Так, микрофоны могут распознать шум стройки, из чего будет сделан вывод, что владелец устройства — строитель.