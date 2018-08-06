Кандолиза Райс посоветовала Украине забыть про членство в НАТО

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс усомнилась в том, что Украине в ближайшее время удастся вступить в Североатлантический альянс.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО», — заявила Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».



По словам экс-госсекретаря, сказанное ей не значит, что Украинне следует стремиться к вступлению в НАТО и она не в состоянии предпринять конструктивные шаги в этом направлении.



«Я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения (что, считаю, на сегодняшний день будет сложно сделать), а участвовать в как можно большем количестве мероприятий — это было бы хорошим вариантом для Украины», — посоветовала она.

Напомним, Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря США при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем. В народе ее часто называли «правой рукой Буша», которой президент-юниор грозил остальному миру. За время нахождения Райс во главе американской дипломатии, войска США, навязывая «демократию», сами увязли в Афганистане и Ираке, «осчастливив» планету очередной порцией бессмысленных человеческих жертв. Самой Кондолизе принадлежит немало ярких высказываний о России и Украине, которые «Ридус» собрал в этой публикации.



К примеру, после своей отставки прочитала в Киеве лекцию «Вызовы меняющегося мира», во время которой предложила украинцам перестать жаловаться на власть в лице занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка. «Джон Кеннеди сказал в своем обращении к американцам, когда стал президентом: не спрашивайте у государства, что страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны. Если вы думаете, что вам здесь живется плохо — езжайте в Либерию. Тогда вы будете радоваться, что украинцы», — заявила Райс.