Когда дизайнер облажался: 15 эпических примеров

У хорошего дизайнера должна быть богатая фантазия и множество творческих идей. Однако не каждый человек способен создавать талантливый дизайн, некоторым изменяет чувство вкуса и здравый смысл, и тогда на свет рождаются странные и нелепые шедевры. На популярном портале Reddit существует раздел с почти двумя миллионами подписчиков, которые регулярно делятся самыми ужасными и смешными творениями безумных креативщиков.

1. «Почему бы не создать мебель, которая похожа на куски сырого мяса?»

2. «Квадратный унитаз — это больно»

3. «Мода не стоит на месте»

4. «А давайте наши тарелки будут выглядеть так, как будто их не мыли 4 года»

5. «Упаковка для хлеба похожа на плесень»

6. «Создавая лавочку с мусоркой, дизайнер явно облажался»

7. «О, бедная девушка на этом меню»

8. «Пешеходный переход в никуда»

9. «Эти картофелины на упаковке пугают меня»

10. «Кровавое постельное бельё»

11. «Вилка-открывашка. Хотели как лучше, а получилось»

12. «Этот динозавр знавал лучшие времена. Или нет»

13. «Кто создавал этот ужасный дизайн для туалета?!»

14. «На это больно смотреть»

15. «Когда ноги у девушки по-настоящему длинные»

А вы встречали примеры нелепого дизайна?