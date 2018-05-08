Когда дизайнер облажался: 15 эпических примеров
- 02 августа 2019, 14:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
У хорошего дизайнера должна быть богатая фантазия и множество творческих идей. Однако не каждый человек способен создавать талантливый дизайн, некоторым изменяет чувство вкуса и здравый смысл, и тогда на свет рождаются странные и нелепые шедевры. На популярном портале Reddit существует раздел с почти двумя миллионами подписчиков, которые регулярно делятся самыми ужасными и смешными творениями безумных креативщиков.
1. «Почему бы не создать мебель, которая похожа на куски сырого мяса?»
2. «Квадратный унитаз — это больно»
3. «Мода не стоит на месте»
4. «А давайте наши тарелки будут выглядеть так, как будто их не мыли 4 года»
5. «Упаковка для хлеба похожа на плесень»
6. «Создавая лавочку с мусоркой, дизайнер явно облажался»
7. «О, бедная девушка на этом меню»
8. «Пешеходный переход в никуда»
9. «Эти картофелины на упаковке пугают меня»
10. «Кровавое постельное бельё»
11. «Вилка-открывашка. Хотели как лучше, а получилось»
12. «Этот динозавр знавал лучшие времена. Или нет»
13. «Кто создавал этот ужасный дизайн для туалета?!»
14. «На это больно смотреть»
15. «Когда ноги у девушки по-настоящему длинные»
А вы встречали примеры нелепого дизайна?
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