Парень попросил фотошоперов убрать экс-подругу с фото, они позабавились
- 02 августа 2019, 10:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете полно специалистов всех мастей, которые всегда готовы помочь страждущим и ответить на любой вопрос. Так решил один парень по имени Каллум Тейт (Callum Taitt) и попросил фотошоперов помочь отредактировать снимок, на котором он со своей девушкой сидит на фоне Гранд-Каньона. Однако со времени поездки девушка стала бывшей, поэтому британец попросил её убрать. Фотошоперы тут же нашлись и с удовольствием откликнулись на просьбу, правда сделали это на свой лад и вдоволь повеселились.
Кто-нибудь шарит в фотошопе? У меня есть фотография из Гранд-Каньона, но там со мной моя бывшая, а я хочу, чтобы тут был только я, — написал парень в Twitter.
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В конце концов нашёлся добрый человек и сделал что просили
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