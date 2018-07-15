Парень попросил фотошоперов убрать экс-подругу с фото, они позабавились

В интернете полно специалистов всех мастей, которые всегда готовы помочь страждущим и ответить на любой вопрос. Так решил один парень по имени Каллум Тейт (Callum‏ Taitt) и попросил фотошоперов помочь отредактировать снимок, на котором он со своей девушкой сидит на фоне Гранд-Каньона. Однако со времени поездки девушка стала бывшей, поэтому британец попросил её убрать. Фотошоперы тут же нашлись и с удовольствием откликнулись на просьбу, правда сделали это на свой лад и вдоволь повеселились.

Кто-нибудь шарит в фотошопе? У меня есть фотография из Гранд-Каньона, но там со мной моя бывшая, а я хочу, чтобы тут был только я, — написал парень в Twitter.

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В конце концов нашёлся добрый человек и сделал что просили

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