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Суд обязал виновника ДТП содержать детей убитой им женщины

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

Водителя, сбившего насмерть женщину в Оренбурге, областной суд обязал содержать ее сыновей до тех пор, пока они не получат очное образование.

Мужчина будет им ежемесячно выплачивать 5615 рублей.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Автомобилист, управляя машиной Skoda Yeti, нарушил правила движения и сбил женщину. Через месяц она скончалась в больнице. У нее остались два сына, которым в тот момент было 15 и 17 лет соответственно.

Суд пришел к выводу, что авария произошла по вине водителя. Судебная коллегия обязала водителя выплачивать детям погибшей ежемесячное содержание в связи с потерей кормильца, но не более чем до 23 лет, сообщается на сайте ведомства.

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Комментарии (1)

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    Zzz Zzzсегодня, 19:04

    Даже не суть, 5615 на двоих или каждому. На эти деньги содержать можно разве что кошку. До получения ею очного образования.

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