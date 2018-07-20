Суд обязал виновника ДТП содержать детей убитой им женщины
- 01 августа 2019, 17:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Водителя, сбившего насмерть женщину в Оренбурге, областной суд обязал содержать ее сыновей до тех пор, пока они не получат очное образование.
Мужчина будет им ежемесячно выплачивать 5615 рублей.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Автомобилист, управляя машиной Skoda Yeti, нарушил правила движения и сбил женщину. Через месяц она скончалась в больнице. У нее остались два сына, которым в тот момент было 15 и 17 лет соответственно.
Суд пришел к выводу, что авария произошла по вине водителя. Судебная коллегия обязала водителя выплачивать детям погибшей ежемесячное содержание в связи с потерей кормильца, но не более чем до 23 лет, сообщается на сайте ведомства.
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