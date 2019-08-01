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В России ухудшилась ситуация с заражением бешенством

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© visualhunt.com

В России за последние годы ухудшается обстановка с заражением бешенством, считают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что на территории страны появляются новые очаги в дикой природе, а в населенных пунктах растет популяция диких собак и кошек. В связи с этим не снижается риск заражения инфекцией.

Среди диких животных самым активным переносчиком бешенства в России является лиса (80% случаев), отмечают в Роспотребнадзоре. Кроме того, вирус переносят енотовидные собаки и волки, а также прочие представители семейства псовых, куньих и отряда грызунов.

Специалисты отмечают в ряде российских регионов рост числа заболевших сельскохозяйственных животных.

В частности, их количество увеличилось в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой областях, Московской, Рязанской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Бурятии.

Число лиц, пострадавших от нападения животных, ежегодно в России составляет около 400−450 тысяч человек.

При этом с 2012 года по настоящее время на территории РФ зарегистрировано 30 летальных случаев, сообщается на сайте ведомства.

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