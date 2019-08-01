В лаборатории создали искусственное Солнце

Команда американских ученых из Висконсинского университета рассказала о новом проекте, получившем название Big Red Ball. Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.

Это первый проект, в котором ученым удалось создать реакции внутри звезды, имитирующие магнитное поле Солнца. Конечно, в лаборатории невозможно создать все процессы, но одни из самых интересных, например движение солнечной плазмы, реализовать получилось.

Уменьшенная модель поможет выяснить, почему и как возникает солнечный ветер.

«Несмотря на то, что о Солнце человек знает много тысяч лет, мы так и не выяснили, как точно оно устроено. Одна из самых главных загадок — ветер на Солнце. Он представляет собой поток из заряженных частиц газа и плазмы, который струится с поверхности Солнца с чрезвычайно высокими скоростями», — рассказали руководители проекта.

Согласно описанию, модель звезды Big Red Ball — это полая, заполненная гелиевой плазмой трехметровая сфера. Чтобы создать условия магнитного поля, ученые поместили в центр сферы мощные магниты.

Когда ученые включили мини-солнце, частицы начали вращаться вокруг центра из-за силы внутреннего магнитного ядра.



Но как только модель разогнали до 35,5 тысячи километров в час, плазма вырвалась за пределы сферы с огромной скоростью. Эта упрощенная модель показала, как рождается солнечный ветер.

Когда температура достигает критической отметки, плазма набирает большое количество энергии, чтобы преодолеть магнитное поле. Те частицы, которым удается вырваться, могут самостоятельно развивать скорость, так как у них есть внутреннее магнитное поле.