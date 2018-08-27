Девочка копирует наряды звёзд с помощью подручных материалов

1. Шририта Дженсен (верхнее фото)

Стефани Чаглар (Stefani Chaglar) — маленькая девочка из Турции, которая доказывает, что можно легко повторить образ любой знаменитости. А помогает ей в этом её мама Аля, которая создаёт наряды из подручных средств — бумаги, фольги, картона и даже пакетов для мусора. Творческий дуэт стал очень популярным в Сети, на страничку очаровательной модели и талантливого дизайнера в Instagram подписались уже 280 тысяч человек.

2. Кара Делевинь

3. Бейонсе

4. Тейлор Свифт

5. Бейонсе

6. Леди Гага

7. Энн Хэтэуэй

8. Кортни Кардашьян

9. Эдда Гимнес

10. Ивечи Сангалу

11. Крис Ли

12. Серена Уильямс

13. Леди Гага

14. Ванесса Хадженс

15. Николь Кидман

16. Джиджи Хадид

17. Принцесса Евгения

18. Ребекка Энн Риммер

19. Леоми Андерсон

20. Кайя Гербер

21. Меган Маркл

22. Кэти Перри

23. Адут Акеч

24. Показ мод от дизайнера Марины Херманседер

25. Показ мод от дизайнера Эдды Гимнес

26. Карди Би

27. Джулия Робертс

28. Зендая

29. Милагрос Герман

30. Приянка Чопра

Бонус: А вот и мама, которая создаёт все эти удивительные наряды для дочки

Наибольшей известности в пародировании звёзд достигла блогерша, которую в Сети называют не иначе как «королева пародий». Она мастерски передразнивает томные и сексуальные позы знаменитостей, добавляя в свои снимки изрядную долю юмора и самоиронии. У находчивой девушки уже почти 6 миллионов подписчиков в Instagram.