В Минобороны испытали «военный интернет»

В Министерстве обороны испытали работу внутриведомственной системы связи, которую можно назвать «военным интернетом». Она позволяет вести обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду и устойчива к внешним воздействиям.

«Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Все каналы связи надежно защищены от взлома, утверждают в военном ведомстве», — пишет газета «Известия».

Среди важных достоинств «военного интернета» — автономность сети и отсутствие точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом, что делает невозможными любые утечки.

Испытания работы «военного интернета» провели во время учений в Центральном военного округе. В ходе тестирования применялись цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозер». Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами «Никель».

Напомним, «на гражданке» в России готовятся к запуску широкополосной мобильной связи 5G, которая позволит достичь скорости интернета 1—2 Гбит/с «по воздуху», и при этом обеспечит меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. В случае успешного обновления инфраструктуры у подавляющего большинства пользователей Рунета отпадет необходимость в прокладке проводов до домашних и рабочих роутеров.