СМИ: США получили данные о смерти сына бен Ладена

Согласно полученным в США разведывательным данным, умер Хамза бен Ладен, сын и вероятный преемник основателя террористической группировки «Аль-Каида"* Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей администрации Белого дома.

При этом телеканал отмечает, что чиновники не подтвердили возможную причастность к его смерти американских спецслужб. Отказался комментировать эту новость и президент США Дональд Трамп.

NBC напоминает, что последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена было сделано в 2018 году. В нем он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей этой страны к восстанию.

Как отмечает РИА Новости, ранее за информацию о Хамзе бен Ладене американские власти объявили награду до одного миллиона долларов.

Весной 2019 года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф предположил, что Хамза бен Ладен может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Как ранее сообщал «Ридус», в июле 2016 года тогда еще 25-летний Хамза пообещал отомстить американцам за смерть его отца. Соответствующее заявление он сделал с помощью видео, размещенного в интернете.

Усама бен Ладен был убит в 2011 году в ходе спецоперации американских военных в Абботтабаде (Пакистан).

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* запрещенная в России террористическая организация



