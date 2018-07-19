найти ×
   
  • USD
    63.42
  • EUR
    70.74
СохранитьСохранено0
×

1016270

ФРС снизила базовую ставку впервые за десятилетие

Small f78f8d6c11
© wikimedia.org

© wikimedia.org

Федеральная резервная система США по итогам заседания 30−31 июля впервые с 2008 года снизила базовую процентную ставку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе регулятора, ставка была снижена на 25 базисных пунктов, до уровня в 2-2,25% годовых.

На девальвации доллара ранее настаивал президент Дональд Трамп, однако полномочий приказать ФРС снижать ставку глава американской администрации не имеет. Текущим снижением ставки Трамп, вероятно, остался недоволен, так как накануне требовал снизить ее «посильнее», чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке и ослабить позиции импортеров на внутреннем рынке США.

Более десяти лет руководство ФРС либо повышало, либо удерживала ставку на текущем уровне. В 2007–2008 годах Федрезерв быстро снизил ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса.

Решение американского регулятора затрагивают экономики всех остальных стран мира, включая российскую, поскольку доллар остается основной резервной и торговой валютой. Рублю оно сулит укрепление, если только в обратную сторону не сыграют другие значимые факторы, такие как санкции, цены на нефть и сезонное сокращение сальдо счета текущих операций платежного баланса в третьем квартале года.

Как писал «Ридус», российская валюта имеет привычку слабеть к осени, и тренд на снижение рубля уже не за горами, полагают некоторые эксперты. Они указывают, что на нефтяном рынке складывается неопределенность из-за снижения спроса на черное золото на фоне замедления мировой экономики. Полноценного падения цен на нефть пока не происходит по причине поддержки со стороны ОПЕК+, а также конфликтов на Ближнем Востоке.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01553299читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
12135425читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

24063541читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102970читать позжечитаю позже