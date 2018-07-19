ФРС снизила базовую ставку впервые за десятилетие

Федеральная резервная система США по итогам заседания 30−31 июля впервые с 2008 года снизила базовую процентную ставку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе регулятора, ставка была снижена на 25 базисных пунктов, до уровня в 2-2,25% годовых.

На девальвации доллара ранее настаивал президент Дональд Трамп, однако полномочий приказать ФРС снижать ставку глава американской администрации не имеет. Текущим снижением ставки Трамп, вероятно, остался недоволен, так как накануне требовал снизить ее «посильнее», чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке и ослабить позиции импортеров на внутреннем рынке США.



Более десяти лет руководство ФРС либо повышало, либо удерживала ставку на текущем уровне. В 2007–2008 годах Федрезерв быстро снизил ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса.

Решение американского регулятора затрагивают экономики всех остальных стран мира, включая российскую, поскольку доллар остается основной резервной и торговой валютой. Рублю оно сулит укрепление, если только в обратную сторону не сыграют другие значимые факторы, такие как санкции, цены на нефть и сезонное сокращение сальдо счета текущих операций платежного баланса в третьем квартале года.

Как писал «Ридус», российская валюта имеет привычку слабеть к осени, и тренд на снижение рубля уже не за горами, полагают некоторые эксперты. Они указывают, что на нефтяном рынке складывается неопределенность из-за снижения спроса на черное золото на фоне замедления мировой экономики. Полноценного падения цен на нефть пока не происходит по причине поддержки со стороны ОПЕК+, а также конфликтов на Ближнем Востоке.