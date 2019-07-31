Суд определил Глушакову порядок общения с его детьми
- 31 июля 2019, 18:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Никулинский суд Москвы посчитал, что футболисту Денису Глушакову достаточно будет видеться с дочерями четыре дня в месяц и в каникулы.
Как сообщила РИА Новости адвокат бывшей жены спортсмена Алиса Образцова, Глушаков сможет общаться со своими детьми по вторникам и четвергам две недели в месяц.
Когда же младшей дочери исполнится три года, к этим дням еще прибавятся выходные (с вечера пятницы по вечер воскресенья) каждую вторую и четвертую неделю месяца.
Кроме того, Глушакову разрешили забирать детей на новогодние каникулы каждый четный год, а также проводить с ними один летний месяц. Он также может присутствовать на их днях рождения и видеться с ними в свой.
«Он будет забирать одновременно двух дочерей — так рекомендовал психолог», — сказала собеседница агентства.
При этом адвокат отметила, что экс-супруга футболиста не препятствовала его общению с дочерями, однако Глушаков почему-то решил формализовать процесс общения через суд.
По словам Образцовой, Глушаков видит детей так часто, как хочет и может, учитывая тот факт, что он теперь играет в другом городе.
Как известно, летом футболист перешел в грозненский «Ахмат» из московского «Спартака», за который он играл с 2013 года.
Развод Глушакова с супругой Дарьей был расторгнут 5 февраля Никулинским судом Москвы, который взыскал с экс-супруга алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.
До этого Глушаков требовал определить место жительства детей с ним и взыскать алименты с жены в размере 80 тыс. рублей.
Решение развестись с мужем Глушакова приняла после того, как застала супруга в бане с «проституткой».
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