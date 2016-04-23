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На Ставрополье мусоровоз насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

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© youtube.com

© youtube.com

В Минераловодском городском округе Ставропольского края водитель мусоровоза совершил наезд на 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок скончался на месте.

Как сообщает «Ставрополье.tv», грузовой автомобиль «ЗИЛ» сбил мальчика, когда тот шел по регулируемому пешеходному переходу.

По словам водителя, он не успел затормозить в тот момент, когда ребенок вышел на «зебру» на мигающий желтый сигнал светофора.

Издание отмечает, что мальчик направлялся к родственникам без сопровождения взрослых.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

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