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Актера театра «Современник» посадили на восемь суток за ношение формы ГИБДД

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© vk.com, ГУМВД РФ

© vk.com, ГУМВД РФ

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД по району Якиманка задержали в столице 37-летнего актера театра «Современник» за ношение формы сотрудника ГИБДД.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ, в Сети было размещено видео, в котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ».

В результате проведенной проверки нарушитель был установлен и задержан.

Он рассказал, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе.

Тем не менее в отношении актера возбудили сразу два дела об административных правонарушениях по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». В результате он был арестован на восемь суток, говорится в сообщении.

Как сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах, задержанным оказался актер «Современника» Дмитрий Анатольевич Смолев 1982 года рождения. В театре он служит с 2008 года. Известен по роли Яши в «Вишневом саде» и Д’Артаньяна в спектакле по пьесе Ивана Охлобыстина «Дюма». Кроме того, он снялся в фильмах «Мама-Москва», «Нанолюбовь», «Вдребезги» и «Стартап».

В опубликованном видео актер явно находится в неадекватном состоянии. На кадрах видно, как у него течет слюна. При этом произносить слова ему удается с большим трудом.

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