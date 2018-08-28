Tesla построит экологическое хранилище солнечной энергии

Американская компания Tesla представила новую систему для большого хранения энергии — мощные модульные батареи Megapack. В отличие от своего аналога — литий-ионной батареи Powerpack, новое хранилище ориентировано на промышленные масштабы.

Мощность каждой батареи Megapack в 14 раз больше, чем возможности хранилища Powerpack, который способен хранить около 210 КВт/ч энергии.

Пока что компания не раскрывает всех подробностей проекта, поэтому неизвестно, где хранилище будет построено.

В компании сообщают, что Megapack — это система модульных батарей, размер которых не больше транспортного контейнера. Батареи имеют функцию подключения непосредственно к солнечным панелям. Мощность каждой батареи Megapack составляет 3 МВт·ч.

Огромным плюсом всей системы является то, что Megapack может использоваться не только для хранения, но и для перераспределения выдаваемой электрической энергии. Если объединить несколько батарей, можно создать крупное хранилище энергии.

Мы считаем, что Megapack будет использоваться в промышленных масштабах. На подключение всей системы требуется меньше трех месяцев. Это в разы быстрее, чем с нуля создать электростанцию аналогичной мощности на ископаемых видах топлива, — рассказали в компании.

Благодаря современным технологиям Tesla также уменьшила размеры хранилища. Теперь аналогичные «дома» энергии будут занимать на 40% меньше места.

Умная система управления хранилищем позволит одновременно вести мониторинг и контроль всех объектов.

По оценкам компании, резервной энергии в объеме 1 ГВт*ч будет достаточно, чтобы обеспечивать электричеством все дома в Сан-Франциско в течение шести часов.