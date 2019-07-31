ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в столичном регионе трех членов преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

По данным правоохранителей, задержанные по поддельным документам легализовали пребывание в России более 2 тысяч мигрантов.

Преступники за прошедший год «заработали» на этом более 5 миллионов рублей.

Отмечается, что группа состояла из граждан России и выходцев из среднеазиатских республик, которые изготавливали поддельные миграционные документы. Для этого они регистрировали иностранцев на адреса хостелов, а документы делали в домашних лабораториях.

Как сообщал «Ридус», в середине июля были задержаны три сотрудника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД, а также три их соучастника за организацию незаконной миграции.